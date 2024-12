Non solo Juan Jesus: tutte le soluzioni per ovviare all'infortunio di Buongiorno

Una brutta notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno: Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento, riportando la frattura dei processi trasversi di due vertebre lombari. Un infortunio non di poco conto, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe costringere il difensore azzurro a rimanere ai box per oltre un mese. Antonio Conte, dunque, sarà chiamato a rimpiazzarlo per diverse partite: Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta, probabilmente anche contro la Juventus. Ma come lo sostituirà?

La soluzione più naturale è Juan Jesus, difensore centrale di piede mancino proprio come Buongiorno. Tuttavia fin qui non è stata dimostrata grossa fiducia nei confronti del brasiliano, per cui l'allenatore salentino potrebbe pensare anche ad altre opzioni. Rafa Marin è la seconda, con Rrahmani o lo spagnolo stesso sul centrosinistra (ruolo già ricoperto all'Alaves). La terza soluzione potrebbe essere Olivera centrale, come già fatto in nazionale, e l'inserimento di Spinazzola sulla fascia sinistra. Infine non sarebbe da escludere anche la possibilità di un cambio modulo: linea a tre con Di Lorenzo e Olivera braccetti. Oppure, ancora, Di Lorenzo centrale insieme a Rrahmani, con Mazzocchi titolare a destra.