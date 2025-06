Sancho apre al Napoli! Sky: ora si tratta col Man Utd, che ha opzione per il rinnovo

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli a partire dal nome che più fa sognare i tifosi: Jadon Sancho. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oltre Nunez, ’altro nome proveniente dalla Premier su cui il Napoli sta lavorando è Sancho. Qui un accordo di massima con il giocatore ci potrebbe essere, un ‘sì’ all’avventura in Italia. Da capire come impostare la trattativa con il Manchester United, ha un anno di contratto ma la società ha l’opzione per prolungare di un altro anno. Quindi quando pensi che il cartellino possa essere basso, ti dicono che la scadenza è tra 24 mesi. Il giocatore piace molto e probabilmente ora è quello più affascinante per il ruolo di attaccante esterno dopo l’uscita di Kvaratskhelia".

Le ultime su Sam Beukema: "Sempre più calda la pista Beukema, rimangono in piedi anche le altre. Non si dimentichi Chalobah, i discorsi fatti per Gatti e anche Scalvini piace. Ad oggi però Beukema è quello che sicuramente ha detto ‘sì’ al Napoli, sarebbe affascinato dal poter lavorare nella squadra campione d’Italia ed essere allenato da Antonio Conte. La proposta economica poi è più alta del contratto in essere con il Bologna. Immaginiamo che ci possa essere un contatto tra le società in settimana, per capire se l’operazione può essere veramente fattibile".