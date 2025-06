VicePres. Galatasaray: "Osimhen decida in fretta, tempo sta scadendo! Nessuno gli offre di più in Europa"

Il Galatasaray pensa in grande e sogna Victor Osimhen. Il club turco esce allo scoperto e fa sapere che sta facendo di tutto per acquistarlo ma aspetta ancora una risposta dal giocatore. Il vicepresidente Abdullah Kavukcu è intervenuto in conferenza stampa per chiarire la situazione a proposito del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli e dalla clausola rescissoria (75 milioni) valida per l'estero.

"Osimhen deve decidere al più presto. Ci chiede sempre tempo, lo rispettiamo, ha una famiglia anche lui, ma il tempo poi scade. Abbiamo fatto un'offerta molto più alta degli altri club europei e al momento non trattiamo altri attaccanti. Non pensiamo al piano B, vogliamo Osimhen. Abbiamo già parlato anche con il Napoli. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa competere con squadre di tutto il mondo, non solo in Turchia. Dobbiamo essere pazienti. Stiamo lavorando giorno e notte".