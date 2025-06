Sancho ha dato priorità al Napoli! Sky: la Juve ci prova, ma Manna si è mosso prima

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “La Juventus si è inserita su Jadon Sancho. Ha contattato il Manchester United, sta parlando con i Red Devils per Sancho. Ma il Napoli si era mosso prima ed ha una sorta di accordo col giocatore. E’ quindi già duello Juve-Napoli sul mercato, soprattutto in questo momento per Sancho”.

Il club di Aurelio De Laurentiis, essendosi mosso da diversi giorni, nella direzione dell'ala inglese può quindi contare su una sorta di priorità da parte del classe 2000 stesso, proprio per essersi fatto vedere in anticipo rispetto alla concorrenza bianconera, specifica l'esperto di Sky sul proprio sito. Nell’ultima stagione in prestito al Chelsea Sancho ha collezionato 42 presenze totali con la squadra allenata da Enzo Maresca, segnando 5 gol e sfornando 10 assist.