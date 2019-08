Ranking Uefa, il Napoli scarta i punti della semifinale di Rafa ma resta in alto: ripartirà 20esimo

Nuova stagione alle porte e nuovo ranking per club pronto a ripartire. Il punteggio tiene conto, come sappiamo, delle ultime cinque stagioni e quest'anno il Napoli ha scartato 22.000 punti, un'enormità, che risalivano alla semifinale europea raggiunta con Rafa Benitez. Grazie ai 18.000 aggiunti nell'ultima stagione, però, il Napoli si tiene in alto con 62.000 complessivi ed evita un crollo in classifica. Il club azzurro infatti resiste al 20esimo posto, ad un passo da Benfica, Lione e Shakhtar che hanno superato gli azzurri avendo meno punti da difendere cinque anni fa. La stagione europea degli azzurri poi ci dirà fino a quale posizione sarà capace di risalire, grazie anche alla seconda fascia al sorteggio Champions (qui la ricostruzione).



Di seguito la classifica europea aggiornata ad oggi:

Ranking per club

1 Real 121.000

2 Atletico 109.000

3 Barcellona 108.000

4 Bayern 104.000

5 Juventus 99.000

6 Man City 95.000

7 PSG 86.000

8 Liverpool 85.000

9 Arsenal 84.000

10 Man United 81.000

11 Siviglia 79.000

12 Tottenham 73.000

13 Roma 72.000

14 Borussia 71.000

Porto 71.000

16 Chelsea 70.000

17 Shakhtar 67.000

18 Lione 64.000

Benfica 64.000

20 Napoli 62.000 (13.000, 17.000, 10.000, 18.000, 4,000)

21 Zenit 59.000

22 Ajax 59.000

34 Lazio 40.000

58 Inter 23.000

71 Milan 19.000

Fiorentina 19.000

76 Atalanta 17.500