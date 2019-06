FOCUS - Sorteggio Champions, delineate le quattro fasce: il Napoli eviterà Tottenham e le due di Madrid

di Antonio Gaito - Vi abbiamo già raccontato con ampio anticipo del Napoli in seconda fascia (clicca qui) facendo chiarezza. Questa sera con la finale di Champions vi proponiamo l'ultimo quadro delle quattro fasce del prossimo sorteggio della fase a gironi (che sarà chiaramente definitivo solo dopo i vari turni preliminari). Il Napoli col 15esimo ranking europeo (ben 80.000 punti) rientrerà, come detto, nelle prime 16 della seconda fascia. Col successo in EL, il Chelsea è passato in prima fascia mentre l'Arsenal è rimasto fuori e, inoltre, con la vittoria dei blues - già certi del posto tramite il campionato - si è inserito in terza fascia il Lione, al terzo posto in Francia e destinato inizialmente ai preliminari. La finale di Champions invece ha portato in prima fascia il Liverpool mentre il Tottenham resta in seconda.



La squadra di Ancelotti eviterà dunque il Tottenham finalista - a differenza di quanto accaduto l'anno scorso col Liverpool - ma anche le due di Madrid, il Borussia e l'Ajax (che deve prima passare i preliminari). Dalla terza fascia quest'anno non ci sono insidie insormontabili mentre dalla quarta potrà essere pescata la seconda in Francia perché il sorprendente Lille s'è qualificato con ranking basso. Per quanto riguarda le altre italiane: l'Inter sarà in terza fascia mentre l'Atalanta dalla quarta va verso un girone durissimo.

Di seguito le possibili quattro fasce (in neretto le squadre già certe di un posto)

PRIMA FASCIA

1 Liverpool CL 91.000

2 Chelsea EL 87.000

3 Barcellona 138.000

4 Bayern Monaco 128.000

5 Juventus 124.000

6 Man City 106.000

7 PSG 103.000

8 Zenit 72.000