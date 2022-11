Spalletti ha un solo insostituibile, lo testimoniano i numeri. E ha incantato anche ad Anfield

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

8' col Bologna , 7' con i Rangers, 7' con i Liverpool, e 11' col Sassuolo. Sono i pochi minuti che Luciano Spalletti ha risparmiato nell'ultimo mese a Stanislav Lobotka, pilastro e vero uomo insostituibile del Napoli. Qualche anno fa con Gattuso, incredibilmente, sarebbero più che altro stati i minuti d'impiego, ma poi con il tecnico di Certaldo lo slovacco s'è preso il Napoli e da quel momento è cambiato totalmente anche il livello e la filosofia di gioco della squadra. Spalletti non rinuncia mai a lui, spesso neanche a risultato ampiamente acquisito, ed anche a Liverpool s'è capito perché.

Senza di lui è un altro Napoli

Nel tempio di Anfield è arrivata un'altra super prestazione per Lobotka, capace di far andare a vuoto la furiosa pressione e riaggressione del Liverpool. Poi, al momento della sostituzione, il Napoli è parso subito smarrito, non riuscendo più a tenere palla a terra: pochi minuti dopo è arrivato l'angolo del gol e nel finale poi il raddoppio. Al di là del 94% di media di precisione nei passaggi, il dato più alto in Serie A, lo slovacco è anche uomo d'ordine ed il primo a far partire la riconquista immediata del pallone difendendo 'in avanti' e impressionando così anche per recuperi.

Pochi come lui in Europa

Lobotka è a tutti gli effetti tra i migliori interpreti nel ruolo a livello europeo. Per trovare elementi con quel 94,2% di precisione dei passaggi, e tenendo conto la quantità infinita di palloni smistati, bisogna salire al massimo livello, quello di elementi come Kroos (94,8%) e Verratti (94,2%). Non a caso non sono mancati gli interessamenti delle big europee, compreso il Liverpool come raccontato da Tmw, che hanno portato il Napoli a blindarlo col rinnovo fino al 30 giugno del 2028 (a 3 milioni di euro all'anno, più bonus intorno ai 500 mila). La firma durante la sosta.