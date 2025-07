Osimhen, clausola scaduta! Che succede ora? La posizione del Napoli

vedi letture

"Pagare moneta, vedere cammello. Fumata grigia (tendente al nero) per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray, che nemmeno ieri è riuscito a fornire al Napoli le garanzie necessarie - e saggiamente pretese da Aurelio De Laurentiis - per completare l’acquisto del bomber nigeriano". Lo si legge su Repubblica oggi in edicola con il focus e le ultime sulla trattativa tra i due club che proseguirà anche oggi. Victor Osimhen resta in attesa.

"I dirigenti turchi non mollano la presa e sono rimasti per questo motivo in Italia, rinviando il volo di ritorno che avevano prenotato per Istanbul. Ma da oggi la trattativa rischia di prendere una piega ancora complicata, visto che a mezzanotte ha smesso di essere esecutiva la clausola rescissoria prevista nel contratto di VO9 e potrebbero dunque non bastare più i 75 milioni concordati dal club azzurro con il capocannoniere del terzo scudetto per la sua cessione. Il Napoli aveva accettato anche un pagamento rateale, per venire incontro alla controparte".

Il Corriere dello Sport ha scritto: "La novità è che ieri notte la clausola è scaduta. Non c’è più. Il Napoli, teoricamente, può fissare un altro prezzo. In teoria, appunto. Il problema, però, non è la cifra, perché non cambia la richiesta imprescindibile, ovvero gli impegni bancari, le fideiussioni utili ad assicurare il pagamento che non sono state ancora presentate. Il Galatasaray è anche consapevole che, in caso di inserimento di altre squadre, come l’Al-Hilal che potrebbe tornare alla carica, il prezzo lo farà De Laurentiis. E può salire".