Ufficiale Napoli Basket, esordio a Bologna contro i campioni d’Italia: il calendario completo

LBA ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A Unipol 2025/26. La prossima stagione sportiva del Napoli Basket avrà inizio il 5 Ottobre, al Pala Dozza contro la Virtus Bologna.

In questa stagione sono previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali e in particolare alla disputa di partite valide per la qualificazione alla FIBA World Cup 2027: la prima a fine novembre, la seconda a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight 2026. Le migliori 8 squadre al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia dal 18 al 22 febbraio 2026. Ecco il calendario completo:

GIRONE DI ANDATA

1^GIORNATA (05/10/2025) Virtus Olidata Bologna – Napoli Basket

2^GIORNATA (12/10/2025) Napoli Basket – Pallacanestro Trieste

3^GIORNATA (19/10/2025) Nutribullet Treviso Basket – Napoli Basket

4^GIORNATA (26/10/2025) Napoli Basket – UnaHotels Reggio Emilia

5^GIORNATA (02/11/2025) Bertram Derthona Tortona – Napoli Basket

6^GIORNATA (05/11/2025) Napoli Basket – Trapani Shark

7^GIORNATA (09/11/2025) Dolomiti Energia Trentino – Napoli Basket

8^GIORNATA (16/11/2025) Napoli Basket – Germani Brescia

9^GIORNATA (23/11/2025) Napoli Basket – Banco di Sardegna Sassari

10^GIORNATA (07/12/2025) APU OldWildWest Udine – Napoli Basket

11^GIORNATA (14/12/2025) Napoli Basket – Vanoli Basket Cremona

12^GIORNATA (21/12/2025) Umana Reyer Venezia – Napoli Basket

13^GIORNATA (28/12/2025) Napoli Basket – Acqua San Bernardo Cantù

14^GIORNATA (04/01/2026) Openjobmetis Varese – Napoli Basket

15^GIORNATA (11/01/2026) Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano

GIRONE DI RITORNO

16^GIORNATA (18/01/2026) Banco di Sardegna Sassari – Napoli Basket

17^GIORNATA (25/01/2026) Napoli Basket – Bertram Derthona Tortona

18^GIORNATA (01/02/2026) Trapani Shark – Napoli Basket

19^GIORNATA (08/02/2026) Napoli Basket – Umana Reyer Venezia

20^GIORNATA (15/02/2026) Pallacanestro Trieste – Napoli Basket

21^GIORNATA (08/03/2026) Napoli Basket – Virtus Olidata Bologna

22^GIORNATA (15/03/2026) Acqua San Bernardo Cantù – Napoli Basket

23^GIORNATA (22/03/2026) Napoli Basket – Openjobmetis Varese

24^GIORNATA (29/03/2026) Vanoli Basket Cremona – Napoli Basket

25^GIORNATA (04/04/2026) Germani Brescia – Napoli Basket

26^GIORNATA (12/04/2026) Napoli Basket – Nutribullet Treviso Basket

27^GIORNATA (19/04/2026) EA7 Emporio Armani Milano – Napoli Basket

28^GIORNATA (26/04/2026) Napoli Basket – Dolomiti Energia Trentino

29^GIORNATA (03/05/2026) UnaHotels Reggio Emilia – Napoli Basket

30^GIORNATA (10/05/2026) Napoli Basket – APU OldWildWest Udine