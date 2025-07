Foto Milinkovic-Savic è a Napoli! Domani partirà per Castel di Sangro con la squadra

Milinkovic-Savic, nuovo portiere del Napoli, è da qualche ora in città. L'estremo difensore serbo è sbarcato in serata a Napoli dopo un volo proveniente da Nizza. Domani mattina si aggregherà alla squadra di Antonio Conte, che si ritroverà a Castel Volturno in raduno per poi partire in direzione Castel di Sangro, dove si svolgerà la seconda parte della preparazione estiva.

In queste ore Milinkovic-Savic alloggerà all'Hotel Parker's in corso Vittorio Emanuele. L'ex Torino è stato avvicinato da diversi tifosi ai quali si è concesso con tanta disponibilità per selfie e autografi. Oltre al serbo nella stesso albergo sono presenti anche altri due nuovi acquisti del Napoli, Noa Lang e Sam Beukema. Anche loro sono stati accostati da diversi sostenitori azzurri. Di seguito gli scatti.