Foto Osimhen in volo verso Istanbul! Il nigeriano pubblica le immagini del suo imbarco

Si avvicina sempre più la cessione ufficiale di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray. L'attaccante nigeriano è in volo verso Istanbul, dove giovedì svolgerà le visite mediche col club turco prima di firmare un ricco contratto che lo legherà al Gala per i prossimi tre anni, più un'opzione per un quarto anno. Nelle casse del Napoli andranno 75 milioni, dilazionati in 3 rate, 40mln subito e il resto entro il 2026.

E' lo stesso Osimhen ha svelare sui propri social il suo viaggio verso la Turchia. Il nigeriano ha, infatti, postato nelle 'storie' Instagram il suo imbarco sul jet privato che lo porterà ad Istanbul. Di seguito le immagini.