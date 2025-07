Garnacho, pista da escludere! Romano: “Vuole la Premier e col Napoli zero contatti”

Dopo aver rinunciato a Dan Ndoye, il Napoli è alla ricerca di un esterno d'attacco per completare il reparto. Attraverso il proprio canale Youtube, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale smentisce un nome uscito nelle ultime ore: "Oggi sono tornati i nomi dall'Inghilterra per quanto riguarda l'esterno d’attacco del Napoli. Tra i tanti nomi accostati al Napoli, c’è quello di Alejandro Garnacho. Posso dirvi che a me non risulta che il Napoli sia tornato su Garnacho, la versione di chi è vicino al giocatore è molto chiara. Non ci sono contatti in corso col Napoli, il Napoli anche smentisce ogni tipo di contatto con Garnacho.

Oggi in Inghilterra se n'è parlato, ma soprattutto il Napoli è concentrato su tutte altre piste. Con Garnacho non si è lasciato bene dopo il mercato di gennaio, dopo un'operazione che è stata complessa e non ha visto alcun sbocco positivo. Ma soprattutto Garnacho vuole giocare in Premier League. Vuole continuare in Inghilterra e allora c'è una possibilità legata al Chelsea. C'è un interessamento anche dell'Aston Villa”.