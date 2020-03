Accordo Serie A-Figc sui recuperi, malumore Inter: ignota data recupero con la Samp

Se l'Atalanta sorride, l'Inter non può fare altrettanto. Circa l'intesa tra Lega Serie A e FIGC per la calendarizzazione dei recuperi, gazzetta.it racconta il malumore del club meneghino perché non si sa ancora quando potrà essere recuperata la gara con la Sampdoria. Di contro, la Dea godrà di dieci giorni di stop prima del ritorno di Champions League contro il Valencia.