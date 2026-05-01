Ambrosino, super-gol e poi rosso: il Modena vince e blinda il 6° posto playoff

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Il Modena vince il derby, batte la Reggiana 2-1 ed è matematicamente sesto. Nel preliminare play off, martedì 12 maggio, affronterà la Juve Stabia

Il Modena vince il derby, batte la Reggiana 2-1 ed è matematicamente sesto. Nel preliminare play off, martedì 12 maggio, affronterà la Juve Stabia al Braglia. Reggiana invece retrocessa in serie C. Da segnalare il gol, con una lunga percussione, del talentino del Napoli Giuseppe Ambrosino, poi espulso per somma di gialli al 69', penalizzato per questo con il 5,5 da Tuttomercatoweb.com: "Ambrosino 5,5 – Doppia faccia: magnifico gol del 2-0 (recupero palla a metà campo, avanza indisturbato e infila un rasoterra nell’angolino lontano), poi si fa espellere per doppia ammonizione (maglia tolta nell’esultanza e fallo ingenuo). Genio e sregolatezza in 69 minuti".

SERIE B - 37ª GIORNATA

Bari-Virtus Entella 2-0

45+1' Moncini, 90+7' Maggiore

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 1-0

59' Lovato

Juve Stabia-Frosinone 0-1

73' Bracaglia

Mantova-Monza 3-2

23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)

Modena-Reggiana 2-1

14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)

Padova-Pescara 1-0

90+4' Pastina

Palermo-Catanzaro 3-2

3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)

Sampdoria-SudTirol 1-0

32' Abildgaard

Spezia-Venezia 2-2

7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 79 - Promossa in Serie A

Frosinone 78

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Monza 75

Palermo 72

Catanzaro 59

Modena 55

Juve Stabia 50

Avellino 46

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Cesena 46

Mantova 46

Carrarese 44

Sampdoria 44

Padova 43

Südtirol 40

Empoli 40

Virtus Entella 39

Pescara 34

Bari 34

Spezia 34

Reggiana 34