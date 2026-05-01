Ambrosino, super-gol e poi rosso: il Modena vince e blinda il 6° posto playoff
Il Modena vince il derby, batte la Reggiana 2-1 ed è matematicamente sesto. Nel preliminare play off, martedì 12 maggio, affronterà la Juve Stabia al Braglia. Reggiana invece retrocessa in serie C. Da segnalare il gol, con una lunga percussione, del talentino del Napoli Giuseppe Ambrosino, poi espulso per somma di gialli al 69', penalizzato per questo con il 5,5 da Tuttomercatoweb.com: "Ambrosino 5,5 – Doppia faccia: magnifico gol del 2-0 (recupero palla a metà campo, avanza indisturbato e infila un rasoterra nell’angolino lontano), poi si fa espellere per doppia ammonizione (maglia tolta nell’esultanza e fallo ingenuo). Genio e sregolatezza in 69 minuti".
SERIE B - 37ª GIORNATA
Bari-Virtus Entella 2-0
45+1' Moncini, 90+7' Maggiore
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 1-0
59' Lovato
Juve Stabia-Frosinone 0-1
73' Bracaglia
Mantova-Monza 3-2
23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)
Modena-Reggiana 2-1
14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)
Padova-Pescara 1-0
90+4' Pastina
Palermo-Catanzaro 3-2
3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)
Sampdoria-SudTirol 1-0
32' Abildgaard
Spezia-Venezia 2-2
7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 79 - Promossa in Serie A
Frosinone 78
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Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
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Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Südtirol 40
Empoli 40
Virtus Entella 39
Pescara 34
Bari 34
Spezia 34
Reggiana 34
Serie A Enilive 2025-2026
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