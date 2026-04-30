Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Europa e Conference League

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Europa e Conference LeagueTuttoNapoli.net
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Derby inglese in Europa League con il Nottingham Forest che ospita l'Aston Villa.

In questo giovedì 30 aprile termina la tre giorni delle coppe europee con le semifinali d'andata di Europa e Conference League. Derby inglese in Europa League con il Nottingham Forest che ospita l'Aston Villa, l'altra semifinale vede difronte i portoghesi del Braga contro i tedeschi del Friburgo. In Conference League le due semifinali sono Shakhtar-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo. Di seguito la programmazione completa.

GIOVEDÌ 30 APRILE

21.00 Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

21.00 Braga-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

21.00 Shakhtar-Crystal Palace (Conference League) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

21.00 Rayo Vallecano-Strasburgo (Conference League) - SKY SPORT(canale 255) e NOW