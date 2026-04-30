Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Europa e Conference League
In questo giovedì 30 aprile termina la tre giorni delle coppe europee con le semifinali d'andata di Europa e Conference League. Derby inglese in Europa League con il Nottingham Forest che ospita l'Aston Villa, l'altra semifinale vede difronte i portoghesi del Braga contro i tedeschi del Friburgo. In Conference League le due semifinali sono Shakhtar-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo. Di seguito la programmazione completa.
GIOVEDÌ 30 APRILE
21.00 Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
21.00 Braga-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
21.00 Shakhtar-Crystal Palace (Conference League) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
21.00 Rayo Vallecano-Strasburgo (Conference League) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
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