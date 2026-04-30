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Corriere dello Sport: "KDB il napoletano: il futuro è ancora azzurro"

Corriere dello Sport: "KDB il napoletano: il futuro è ancora azzurro"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Brevi
di Fabio Tarantino

"L'Inter aspetta Mou": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Se José torna al Real, Nico Paz più vicino? Marotta studia il prestito oneroso e l'acquisto con clausola di recompra, ben sapendo che il giocatore si vede merengue. News anche sul fronte portiere: l'anno prossimo ci sarà uno solo tra Martinez e Vicario.

Spazio anche alla seconda semifinale d'andata di Champions League, con questo titolo in taglio basso: "Orgoglio Cholo, l'Atletico ci crede". 1-1 con l'Arsenal, l'arbitro olandese Makkelie disastroso. "KDB il napoletano: il futuro è ancora azzurro" si legge in basso parlando di De Bruyne ancora al Napoli.