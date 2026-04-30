Tuttosport "Lukaku si offre al Milan. Rottura col Napoli"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Lewa dice Juve, Chico anche". Il bomber polacco preferisce i bianconeri al Milan, Conceicao gli assalti di Liverpool e United. Conferme dalla Spagna: Lewandowski si vede a Torino. Nuovi dialoghi per Gonzalo Garcia del Real, alternativo a Kolo Muani. Domenica il Verona: buoni segnali da Yildiz.
Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Toro, sale Gattuso". Cairo prende ancora tempo su D'Aversa: "Lo stiamo valutando, vedremo". L'indiscrezione: contatto tar Petrachi e L'ex ct, che il presidente granata aveva già trattato nel 2023 e nel 2024. Altri elogi a De Rossi, che però resterà al Genoa.
In basso si legge: "Lukaku, rottura col Napoli. E si offre al Milan".
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