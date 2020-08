Calcio e videogames: svelata la copertina di Pes2021

Cristiano Ronaldo e non solo nella cover di PES 2021. Il popolare gioco calcistico della Konami ha deciso di puntare, oltre che sull'asso portoghese, su Lionel Messi, Alphonso Davies e Marcus Rashford. La nuova edizione sarà disponibile dal 15 settembre su PS4, Xbox One e PC (via Steam).

Who else loves the Cover Art we revealed this morning? 😍



Check out the official pack shots for #eFootballPES2021 on PS4, Xbox One and Steam! pic.twitter.com/rPy60nInJP