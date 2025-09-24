Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: abbuffata tra Europa League, Liga e Coppa Italia
Un mercoledì ricco di calcio fra Coppa Italia, Europa League e Serie C. Per quanto riguarda la Coppa nazionale, sono tre le gare in programma: Parma-Spezia alle 17.00, Hellas Verona-Venezia alle 18.30 e Como-Sassuolo alle 21.00. In Europa League tocca alla Roma rappresentare l'Italia: alle 21.00 la sfida con il Nizza, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 24 settembre
17.00 Parma-Spezia (Coppa Italia) - 20
18.30 Verona-Venezia (Coppa Italia) - ITALIA 1
18.30 Siracusa-Potenza (Serie C) - SKY SPORT
18.30 Sorrento-Casarano (Serie C) - SKY SPORT
18.30 Cavese-Latina (Serie C) - SKY SPORT
18.30 Salernitana-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.30 Foggia-Casertana (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
18.30 Cosenza-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
18.30 Semifinale Serie A Women's Cup - SKY SPORT UNO
18.45 Midtjylland-Sturm Graz (Europa League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
18.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv (Europa League) - SKY SPORT
19.00 Getafe-Alaves (Liga) - DAZN
20.45 Atalanta U23-Crotone (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.45 Picerno-Benevento (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.45 Monopoli-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.45 Trapani-Catania (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT
21.00 Como-Sassuolo (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT AREN, SKY SPORT
21.00 Nizza-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Betis-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Stella Rossa-Celtic (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Friburgo-Basilea (Europa League) - SKY SPORT
21.30 Atletico Madrid-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN, DAZN 1
21.30 Real Sociedad-Maiorca (Liga) - DAZN
