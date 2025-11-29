Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 13ª giornata di Serie A
In questo sabato 29 novembre, dopo l'anticipo di ieri Como-Sassuolo continua il 13esimo turno di Serie A. Alle 15 scendono in campo Genoa-Verona e Parma-Udinese. Alle 18 si affrontano Juventus e Cagliari, le prossime avversarie del Napoli in campionato e in Coppa Italia. Alle 20.45 tocca a San Siro va di scena Milan-Lazio. Si gioca anche in Premier, Liga, Bundesliga, Serie B e Serie C, oltre che per il campionato Primavera, con gli azzurrini di Rocco che sfidano fuori casa il Parma. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 29 NOVEMBRE
11.00 Parma-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Frosinone-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.00 Roma-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Eintracht Braunschweig-Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
14.00 Maiorca-Osasuna (Liga) - DAZN
14.30 Picerno-Catania (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Gubbio-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Casertana-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Forlì-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Lumezzane-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Renate-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Genoa-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Parma-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Empoli-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Pescara-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Reggiana-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Torino-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Verona-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.30 Bayern-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.30 Hajduk-Varazdin (Campionato croato) - COMO TV
15.40 Al Hilal-Al Fateh (Saudi King's Cup) - COMO TV
16.00 Manchester City-Leeds (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
16.00 Sunderland-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Brentford-Burnley (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.15 Barcellona-Alaves (Liga) - DAZN
17.00 Monaco-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW
17.15 Catanzaro-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Pineto-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Crotone-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Team Altamura-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Ospitaletto-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pergolettese-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Juventus-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Everton-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
18.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.30 Levante-Athletic (Liga) - DAZN
18.30 Al Ittihad-Al Shabab (Saudi King's Cup) - COMO TV
18.45 Kilmarnock-Dundee United (Campionato scozzese) - COMO TV
19.00 Nacional-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Palermo-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Milan-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Tottenham-Fulham (Premier League) - SKY SPORT e NOW
21.00 Atletico Madrid-Oviedo (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.05 Marsiglia-Tolosa (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW
22.00 Palmeiras-Flamengo (Finale Copa Libertadores) - COMO TV
