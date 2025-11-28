Ufficiale

Un'altra brutta pagina per il calcio italiano: Rimini escluso dal campionato di Serie C

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 16:10Brevi
di Pierpaolo Matrone

Ora è finita sul serio. La Federcalcio ha annunciato, attraverso un comunicato, la revoca dell'affiliazione del Rimini, messo in liquidazione. Adesso tutti i giocatori tesserati alla società romagnola saranno svincolati:

"II Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l'affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società".