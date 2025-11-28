Juve Stabia, futuro non in discussione: al via la ricapitalizzazione

Se in campo la Juve Stabia sta preparando al meglio la partita contro il Monza utile a riscattare il ko con la Sampdoria, fuori dal rettangolo verde c'è una società che sta provando a fare quadrato per garantire un futuro quanto più stabile e roseo possibile alla formazione gialloblu. In giornata c'è stata l'attesa assemblea dei soci, convocata in prima chiamata per oggi e in second chiamata per lunedi prossimo. Sarà l'occasione non solo per approvare il bilancio (una mera formalità), ma anche per ricapitalizzare. Tutto sotto lo sguardo attento degli amministratori giudiziari Scarpa e Ferrara che, in queste settimane, hanno potuto constatare la solidità del club e la piena trasparenza di qualsivoglia operazione effettuata.

Risultano già pagati, per esempio, gli stipendi di settembre (scadenza 16 dicembre) e, a breve, sarà corrisposta in anticipo anche la mensilità di ottobre. Un modo per trasmettere ulteriore serenità alla squadra che, grazie all'ottimo lavoro di mister Abate, è riuscita a isolarsi da qualsivoglia tematica extracalcistica. A breve si formalizzerà anche il passaggio di quote, visto che il 48% detenuto da patron Langella passerà alla società Solmate nel rispetto degli accordi sottoscritti qualche tempo fa. Ricapitalizzazione e ottima classifica: la Juve Stabia vuole essere un modello da seguire dentro e fuori il campo da gioco.