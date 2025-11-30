Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Roma-Napoli!

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Roma-Napoli!
Oggi alle 07:00
di Davide Baratto

In questa domenica 30 novembre prosegue la tredicesima giornata di Serie A, che tra le varie gare vedrà andare in scena lo scontro al vertice Roma-Napoli alle ore 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 30 NOVEMBRE

11.00 Cagliari-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Atalanta-Lazio (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.15 PSV-Volendam (Eredivisie) - COMO TV

12.30 Lecce-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Rimini-Torres (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 257) e NOW

12.30 Juventus Next Gen-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

13.00 Crystal Palace-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

13.00 Hibernian-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV

13.00 Inter-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Bruges-Anversa (Campionato belga) - DAZN

14.00 Real Sociedad-Villarreal (Liga) - DAZN

14.30 Atalanta-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Vicenza-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Arezzo-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Inter U23-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Trapani-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Alcione-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

14.30 Telstar-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV

14.30 Este-Legnago (Serie D) - VIVO AZZURRO TV

14.30 Oltrepò-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO

15.00 Pisa-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Juve Stabia-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Cremonese-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.05 West Ham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.05 Aston Villa-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.05 Nottingham Forest-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

15.30 Amburgo-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

16.15 Siviglia-Betis (Liga) - DAZN

17.15 Spezia-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Chelsea-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Foggia-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Ternana-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Pontedera-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Campobasso-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Atalanta-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Celta-Espanyol (Liga) - DAZN

18.30 Andrelecht-Union SG (Campionato belga) - DAZN

19.00 Sporting-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Friburgo-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.00 Ajax-Groningen (Eredivisie) - COMO TV

20.30 Potenza-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Latina-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Roma-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lione-Nantes (Ligue 1)  SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Girona-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.30 Porto-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN

22.30 Boca Juniors-Argentinos Juniors (Playoff campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV