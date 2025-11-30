Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Roma-Napoli!
In questa domenica 30 novembre prosegue la tredicesima giornata di Serie A, che tra le varie gare vedrà andare in scena lo scontro al vertice Roma-Napoli alle ore 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 30 NOVEMBRE
11.00 Cagliari-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Atalanta-Lazio (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.15 PSV-Volendam (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Lecce-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Rimini-Torres (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Juventus Next Gen-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
13.00 Crystal Palace-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
13.00 Hibernian-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
13.00 Inter-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Bruges-Anversa (Campionato belga) - DAZN
14.00 Real Sociedad-Villarreal (Liga) - DAZN
14.30 Atalanta-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Vicenza-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Arezzo-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Inter U23-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Trapani-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Alcione-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Telstar-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
14.30 Este-Legnago (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
14.30 Oltrepò-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO
15.00 Pisa-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Juve Stabia-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cremonese-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.05 West Ham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.05 Aston Villa-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.05 Nottingham Forest-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
15.30 Amburgo-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
16.15 Siviglia-Betis (Liga) - DAZN
17.15 Spezia-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Chelsea-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Foggia-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Ternana-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pontedera-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Campobasso-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Atalanta-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Celta-Espanyol (Liga) - DAZN
18.30 Andrelecht-Union SG (Campionato belga) - DAZN
19.00 Sporting-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Friburgo-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
20.00 Ajax-Groningen (Eredivisie) - COMO TV
20.30 Potenza-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Latina-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Roma-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-Nantes (Ligue 1) SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Girona-Real Madrid (Liga) - DAZN
21.30 Porto-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN
22.30 Boca Juniors-Argentinos Juniors (Playoff campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV
