Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: la finale di Fa Cup, 3 gare di A ed i play-off di B e C

Dopo gli anticipi di giovedì e venerdì, la Serie A scende in campo con altre due partite

Dopo gli anticipi di giovedì e venerdì, la Serie A scende in campo con altre due partite: alle 18.00 Juventus-Monza, alle 20.30 Milan-Salernitana in quella che sarà l'ultima gara di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Si giocano anche i playoff di Serie B e Serie C: per quanto riguarda la Serie B, alle 20.30 ci sarà il fischio d'inizio di Cremonese-Catanzaro. Stesso orario per le gare valide per i playoff di Serie C: Torres-Benevento sarà visibile anche su Rai Sport.

14.00 Osasuna-Villarreal (Liga) - DAZN

16.00 Manchester City-Manchester United (Finale FA Cup) - DAZN

16.15 Real Sociedad-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

18.00 Juventus-Monza (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

18.00 Barcellona-Lione (Finale Champions League femminile) - DAZN

18.30 Almeria-Cadice (Liga) - DAZN

18.30 Rayo Vallecano-Athletic (Liga) - DAZN

20.00 Kaiserslautern-Bayer Leverkusen (Finale Coppa di Germania) - SKY SPORT

20.30 Cremonese-Catanzaro (Playoff Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K,SKY SPORT

20.30 Avellino-Catania (Playoff Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

20.30 Padova-Vicenza (Playoff Serie C) - SKY SPORT

20.30 Carrarese-Juventus Next Gen (Playoff Serie C) - SKY SPORT

20.30 Torres-Benevento (Playoff Serie C) - RAIPLAY SPORT, SKY SPORT

20.45 Milan-Salernitana (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

21.00 Real Madrid-Betis (Liga) - DAZN