Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: 7 match in Serie A! In campo pure Napoli e Inter

In questa domenica 27 aprile torna la Serie A con ben sette partite in programma, comprese Inter-Roma alle ore 15:00 e Napoli-Torino alle 20:45, decisive per la lotta scudetto. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 27 APRILE

10.45 Torino-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Atalanta-Sampdoria (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Zona Serie A - DAZN

12.30 Venezia-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Como-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

12.30 Como-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

12.30 Napoli-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Sassuolo-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Bologna-Empoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Inter-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Fiorentina-Empoli (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Bournemouth-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 Udinese-Verona (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Castellanzese-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO

15.00 Siracusa-Vibonese (Serie D) - VIVO AZZURRO TV

16.00 Osijek-Hajduk (Campionato croato) - MOLA

16.15 Villarreal-Espanyol (Liga) - DAZN

16.30 Pescara-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT ARENA e NOW

16.30 Milan Futuro-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MAX e NOW

16.30 Entella-Ternana (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW

16.30 Perugia-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

16.30 Lucchese-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

16.30 Pianese-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

16.30 SPAL-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

16.30 Rimini-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.30 Ascoli-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.30 Carpi-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

17.30 Liverpool-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

18.00 Juventus-Monza (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Dinamo Zagabria-Rijeka (Campionato croato) - MOLA

19.00 Benfica-AVS (Campionato portoghese) - DAZN

19.00 AEK-Olympiacos (Campionato greco) - MOLA

19.00 PAOK-Panathinaikos (Campionato greco) - MOLA

20.00 Avellino-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.00 Audace Cerignola-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Messina-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Potenza-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.00 Giugliano-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.00 Trapani-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.00 Picerno-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.00 Cavese-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

20.30 River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Atalanta-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

21.00 Minnesota United-Whitecaps (MLS) - APPLE TV

21.30 Boavista-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 Inter Miami-Dallas (MLS) - APPLE TV