Juanlu-Napoli, affare congelato e Manna è tornato in Italia: che succede

vedi letture

Non ci sono sviluppi per Juanlu in questo momento. Trattativa in stand-by come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Non ci sono state novità nelle ultime ore. Il terzino spagnolo piace molto ma non c'è ancora accordo tra le società e bisognerà riaggiornarsi.

"Il ds Manna è tornato dalla Spagna dove, in occasione della prima tappa del suo viaggio, a Siviglia, ha incontrato al Ramon Sanchez Pizjuan il ds Antonio Cordon e gli agenti di Juan Luis Sanchez Velasco in arte Juanlu, 21 anni, terzino destro del Nervion e della Roja Under 21, presentando un’offerta da 12 milioni più 2 di bonus. Risposta: no grazie, servono 20 milioni e si vedrà. Affare congelato, anche perché Juanlu è impegnato con l’Europeo di categoria", si legge.