Svolta Anguissa: può restare e si rallentano contatti per Lee Kang-in

Non è più scontato l'addio di uno dei titolarissimi di Conte e vincitore dei due scudetti. Anguissa sta valutando la sua posizione e il suo futuro, novità che ha rallentato i contatti con Lee Kang-in del Psg. La storia è abbastanza chiara nei contorni: a fine campionato, esattamente come un anno fa, Frank aveva manifestato la voglia di cambiare radicalmente vita, destinazione Saudi, Arabia Saudita, Al-Qadsiah.

"Sembrava un addio scontato, e invece la situazione resta aperta: Anguissa pensa e analizza ogni aspetto prima di orientare altrove la sua carriera a quasi 30 anni (li compirà a novembre). E dopo due scudetti in tre campionati, con un Napoli ancora più ambizioso. Non è finita finché non è finita: con o senza rinnovo oltre l’attuale scadenza (2027)". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.