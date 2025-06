Nunez-Napoli, Manna in pressing: tutte le cifre del super-colpo

Il Napoli avanza e fa sul serio per Darwin Nunez del Liverpool. Ci crede e ci prova, il ds Manna, che studia le prossime mosse per l'accordo con giocatore e Liverpool. Un giocatore che piace tanto, al Napoli, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, con tutti i dettagli dell'operazione.

"Il ds Manna lavora per Darwin Nuñez, centravanti uruguaiano in uscita dal Liverpool che sintetizza tutte le caratteristiche richieste. E che porta in dote anche una voglia matta di sentirsi più protagonista, più al centro di un progetto e più continuo nell’impiego di quanto non sia accaduto nell’ultima stagione nel Merseyside. Valutazione: 50 milioni. Ingaggio: sfiora i 5 milioni. Il Napoli tiene costantemente i contatti, consapevole di non essere l’unico club interessato".