Grealish? No, il Napoli studia un altro colpo sempre da Manchester

Napoli scatenato sul mercato. Si cercano diversi giocatori in uscita dalla Premier League. Ieri dall'Inghilterra, il Sun ha rilanciato una storia: Jack Grealish. L’esterno inglese, 30 anni i l 10 settembre, è reduce da una stagione molto complessa con il City: è stato proposto ed è una proposta suggestiva. Ma è dall’altro lato di Manchester che il Napoli sta provando a seguire una pista più fattibile.

Il nome riconduce a Jadon Sancho, 25 anni, in uscita dallo United e reduce da una stagione in prestito al Chelsea. Dove ha collezionato 42 presenze e 5 gol. Di cui uno in finale di Conference. Operazione in fase di studio per costi e fattibilità. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.