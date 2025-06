Napoli scatenato, Gazzetta: "Pronti 70mln per altri tre colpi"

Dopo l'annuncio di De Bruyne e Marianucci, il Napoli non si ferma e sul mercato è pronto ad altri colpi per rinforzare l'organico ma anche per allargarlo su indicazione di Conte. Tre sono all'orizzonte secondo La Gazzetta dello Sport le operazioni che potrebbero chiudersi presto Per un totale di 70 milioni: 30 per Lucca dell'Udinese come alternativa a Lukaku in attacco.

E poi ancora 25 per Musah del Milan a centrocampo per completare il gioco delle coppie e 15 in difesa per Juanlu del Siviglia che diventerebbe la prima vera alternativa di Di Lorenzo a destra. Queste le offerte del Napoli che non parteciperà ad aste e che non intende fare rilanci. Questo il budget stanziato per tre giocatori che andrebbero a rinforzare l'organico.