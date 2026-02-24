Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off di Champions, c'è Inter-Bodo/Glimt
In questo martedì 24 febbraio spazio al ritorno dei play-off di Champions League, previste quattro partite: Atletico Madrid-Bruges alle ore 18:45, poi in contemporanea alle 21:00 Inter-Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen-Olympiacos e Newcastle-Qarabag. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
14.00 Inter-Betis (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV
14.30 Italia-Belgio Under 16 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
16.00 Eintracht Francoforte-Sporting (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Atletico Madrid-Bruges (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.00 Al Taawoon-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Inter-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-Olympiacos (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Newcastle-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Gimnasia La Plata-Rosario Central (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
23.00 Huachipato-Carabobo (Copa Libertadores) - COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
