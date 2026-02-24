Retroscena Conte: il vero motivo per cui non ha parlato domenica

Antonio Conte non ha parlato a fine partita a Bergamo. In conferenza e a Dazn era intervenuto il ds Manna. Il Napoli già in campo aveva chiesto spiegazione agli arbitri per i due episodi incriminati. La conferma arriva dal Corriere dello Sport oggi in edicola con i retroscena relativi al caos di Bergamo e alle tensioni nel post-gara.

"Ne aveva chieste anche Conte direttamente a Chiffi e agli arbitri a Bergamo, negli spogliatoi della New Balance Arena. Poi, è rimasto in silenzio: ha deciso di non parlare dopo la partita, mentre il direttore sportivo ha ribadito il pensiero del club e del mondo Napoli anche in sala stampa dopo l’intervento al cospetto delle telecamere. Citando altri due episodi andati in scena a Torino e al Maradona".