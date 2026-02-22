La prima pagina del Corriere dello Sport: "Irriconoscibili! Napoli con l'attacco Under 23"
Il titolone di apertura del Corriere dello Sport è impietoso: "Irriconoscibili", con il sottotitolo che recita "Rischio Champions". La Juventus esce dallo Stadium tra i fischi del pubblico, travolta 0-2 dal Como di Fabregas. Spalletti non le manda a dire: "Se il nostro livello è questo non si può ambire a niente", con la squadra che ha incassato 16 gol nelle ultime sei partite.
Atalanta-Napoli alle 15: Conte lancia il tridente Under 23. Fuori McTominay
Al centro della pagina, in evidenza, il match del giorno: Atalanta-Napoli alle 15 a Bergamo. Il Corriere titola "Napoli d'assalto: attacco under 23" raccontando la scelta di Conte di lanciare un tridente inedito e giovane contro la Dea: Hojlund, Vergara e Alisson Santos dal primo minuto. McTominay non convocato. Una mossa coraggiosa per una sfida che vale punti pesantissimi nella corsa alla Champions League.
Fuga Inter: Chivu a +10 sul Milan dopo il 2-0 a Lecce
Nella parte bassa della prima pagina spazio all'Inter che vola a +10 sul Milan grazie al 2-0 di Lecce firmato da Mkhitaryan e Akanji, nona vittoria esterna consecutiva. Oggi Allegri sfida il Parma per tornare a -7. In taglio alto invece il Corriere celebra l'impresa olimpica azzurra: "Meravigliosa Italia: 30 medaglie!". Un'altra giornata trionfale con doppietta nello ski cross — oro a Deromedis e argento a Tomasoni — più il bronzo di Giovannini nel pattinaggio.
