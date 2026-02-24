Speranza McTominay e Anguissa per Verona? L'indiscrezione da Castel Volturno

Napoli subito in campo ieri per la ripresa degli allenamenti. E c'è speranza per rivedere magari già sabato McTominay e Anguissa o almeno uno dei due. Al momento non ci sono certezze, però, come si legge sul Cds oggi in edicola.

"Conte, come di consueto dopo una partita, ha diviso la squadra in due gruppi, separando ovviamente i carichi di lavoro. Più intenso per gli uomini che hanno giocato meno o che non sono entrati in campo contro la Dea, e di scarico per tutti gli altri. Fino alla partenza per Verona saranno valutate quotidianamente le condizioni di Anguissa e McTominay, così da stabilire gradualmente le rispettive possibilità di convocazione. McT è ancora alle prese con l’infiammazione tendinea accusata nel corso del primo tempo di Marassi contro il Genoa che lo ha costretto a dare forfait con il Como in Coppa Italia, e a seguire con la Roma e l’Atalanta in campionato".