Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: due posticipi a chiudere la 26ª di Serie A
In questo lunedì 23 febbraio due posticipi chiuderanno la 26ª giornata di Serie A: Fiorentina-Pisa alle ore 18:30 e Bologna-Udinese alle 20:45. Si gioca anche in Serie C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDÌ 23 FEBBRAIO
18.30 Fiorentina-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.00 Al Qadsiah-Al Ettifaq (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Virtus Verona-Vicenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Ternana-Forlì (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Cadice-Real Sociedad B (Segunda Division) - DAZN
20.45 Bologna-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Everton-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Alaves-Girona (Liga) - DAZN
