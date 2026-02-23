Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: due posticipi a chiudere la 26ª di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: due posticipi a chiudere la 26ª di Serie A
In questo lunedì 23 febbraio due posticipi chiuderanno la 26ª giornata di Serie A: Fiorentina-Pisa alle ore 18:30 e Bologna-Udinese alle 20:45. Si gioca anche in Serie C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDÌ 23 FEBBRAIO

18.30 Fiorentina-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.00 Al Qadsiah-Al Ettifaq (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Virtus Verona-Vicenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Ternana-Forlì (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Cadice-Real Sociedad B (Segunda Division) - DAZN

20.45 Bologna-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Everton-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Alaves-Girona (Liga) - DAZN