Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la Serie A, c'è Inter-Roma

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la Serie A, c'è Inter-RomaTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Ieri alle 07:00Brevi
di Davide Baratto
Pasqua con grande calcio: oggi Serie A con Inter-Roma, sfide nelle serie minori e match internazionali. Ecco tutta la programmazione TV completa

In questa domenica 5 aprile, nel giorno di Pasqua, non mancano gli appuntamenti calcistici: prosegue la 31ª giornata di Serie A che prevede tra gli altri il big match Inter-Roma alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 5 APRILE

11.00 Torino-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Genoa-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Schalke 04-Karlsruher (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW

14.00 Getafe-Athletic (Liga) - DAZN

14.30 Volendam-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV

15.00 Cremonese-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Angers-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Livingston-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

15.30 Union Berlino-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW

16.15 Valencia-Celta (Liga) - DAZN

17.15 Frosinone-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 West Ham-Leeds (FA Cup) - DAZN,HBO MAX e DISCOVERY+

17.30 Dundee-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV

18.00 Pisa-Torino (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

18.30 Oviedo-Siviglia (Liga) - DAZN

19.30 Palermo-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Al Ettifaq-Al Qadsiah (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Inter-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Monaco-Marsiglia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Alaves-Osasuna (Liga) - DAZN

23.00 River Plate-Belgrano (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV