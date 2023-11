Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: qualificazioni europee con Kvara in campo

Continuano oggi le gare di qualificazione a Euro 2024, mentre in Italia si gioca in Serie C.

Continuano oggi le gare di qualificazione a Euro 2024, mentre in Italia si gioca in Serie C. Per le qualificazioni, stasera alle 20.45, su Sky Sport Sport Max sarà possibile assistere alla sfida tra la Spagna e la Georgia di Kvaratskhelia. Di seguito la programmazione tv odierna. 12.00 Barcellona-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN 12.30 Sassuolo-Roma (Serie A femminile) - DAZN 14.00 Padova-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) 14.00 Mantova-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) 14.00 Novara-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 14.00 Fermana-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 14.00 Monterosi-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 14.00 Zimbabwe-Nigeria, Mozambico-Algeria, Burundi-Gabon (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+ 14.00 Madrid-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN 15.00 Serbia-Bulgaria (Qualificazioni Euro 2024) - SKY SPORT CALCIO 15.00 Ungheria-Montenegro (Qualificazioni Euro 2024) - SKY SPORT (canale 258) 15.00 Brighton-Arsenal (Women's Super League) - DAZN 16.00 Juventus Women-Inter (Serie A femminile) - RAI 2 e DAZN 16.15 Foggia-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) 16.15 Cesena-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) 16.15 Avellino-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 16.15 Carrarese-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 16.15 Gubbio-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 16.15 Monopoli-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) 17.00 Sierra Leone-Egitto, Sudan-RD Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+ 17.30 Manchester United-Manchester City (Women's Super League) - DAZN 18.00 Belgio-Azerbaigian (Qualificazioni Euro 2024) - CIELO e SKY SPORT CALCIO 18.00 Svezia-Estonia (Qualificazioni Euro 2024) - SKY SPORT (canale 258) 18.00 Pomigliano-Napoli (Serie A femminile) - DAZN 18.30 Juve Stabia-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) 18.30 Potenza-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) 18.30 Brema-Bayern (Bundesliga femminile) - DAZN 20.45 Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024) - SKY SPORT CALCIO 20.45 Spagna-Georgia (Qualificazioni Euro 2024) - SKY SPORT MAX