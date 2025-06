Ultim'ora Inter, non è fatta per Bonny: ora c'è il rischio beffa dalla Germania

L’Inter oggi ancora non chiude l’operazione per assicurarsi Ange-Yoan Bonny del Parma, attaccante seguito in passato anche dal Napoli. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, l'intesa totale tra club e con il giocatore, infatti, non è ancora stata raggiunta. Lo Stoccarda continua a spingere sul giocatore, pronto a fare follie se chiude a breve il trasferimento di Woltemade al Bayern. Inter comunque resta in netto vantaggio e al momento ha il pallino in mano. Il Napoli invece punta Nunez e, in alternativa, Lucca dell'Udinese.