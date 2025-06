Pogba torna in campo: ha appena firmato per una big francese

Paul Pogba riparte dalla Francia e in particolare dal Monaco. Dopo la risoluzione contrattuale con i bianconeri nello scorso novembre, terminata la squalifica ridotta per doping, il campione del Mondo è pronto per tornare in campo. Secondo la redazione di Sky Sport, i contatti tra l’ex centrocampista della Juventus e il club francese erano stati positivi e la trattativa è arrivata alla chiusura. Il giocatore ha firmato e ora si attende solo l'annuncio ufficiale.