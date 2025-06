Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 21 Juventus-Man City

In questo giovedì 26 giugno continua il Mondiale per Club. Alle 21 torna in campo la Juventus, che dopo la doppia vittoria contro Al Ain e Wydad Casablanca, affronta il Manchester City, anche gli inglesi sono a punteggio pieno. Si gioca anche la finalissima degli Europei Under19 tra Spagna e Olanda. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI' 26 GIUGNO

20.00 Spagna-Olanda (Finale Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

21.00 Juventus-Manchester City (Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5

21.00 Wydad Casablanca-Al Ain (Mondiale per Club) - DAZN