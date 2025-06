Partey occasione a zero: il centrocampista lascerà l'Arsenal

È finita l'avventura all'Arsenal del centrocampista ghanese Thomas Partey. Come riportato da Fabrizio Romano, dopo l'acquisto di Martin Zubimendi e l'interesse del danese del Brentford Christian Norgaard, i Gunners saluteranno il mediano classe 1993 il prossimo 30 giugno, quando il contratto che lo lega al club londinese scadrà.

Arrivato all'Arsenal dall'Atletico Madrid nel 2020 per 50 milioni di euro, Partey si è imposto come pilastro del centrocampo. Solo nella stagione 2024-2025 ha collezionato 50 presenze, quasi 4.000 minuti giocati, con quattro gol e tre assist all'attivo. Le sue prestazioni costanti hanno contribuito a portare l'Arsenal al secondo posto in Premier League e fino alle semifinali di Champions League, facendo sembrare il rinnovo praticamente scontato.