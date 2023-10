Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: riparte la Serie A con gli anticipi del 9° turno

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali riparte il campionato di Serie A.

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali riparte il campionato di Serie A. Si giocano oggi tre anticipi della 9ª giornata, in campo Napoli, Inter e Lazio. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

11.00 Roma-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Lecce-Frosinone (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

12.00 Friburgo-Norimberga (Bundesliga femminile) - DAZN

12.30 Inter-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Inter-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Liverpool-Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

14.00 Zona Gol Serie B - DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

14.00 Cremonese-Sudtirol (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

14.00 Bari-Modena (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Lecco-Ascoli (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14.00 Pisa-Cittadella (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14.00 Ternana-Brescia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

14.00 Real Sociedad-Maiorca (Liga) - DAZN

15.00 Verona-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Fiorentina-Lazio (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.30 Union Berlino-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 256)

16.00 Manchester City-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO

16.00 Huelva-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN

16.15 Catanzaro-Feralpisalò (Serie B) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Lumezzane-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.15 Renate-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

16.15 Pro Vercelli-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.15 Getafe-Betis (Liga) - DAZN

17.00 PSG-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

17.00 Al Nassr-Damak (Saudi Pro League) - SPORTITALIA

18.00 Torino-Inter (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Sassuolo-Como (Serie A femminile) - DAZN

18.15 Leicester-Manchester City (Women's Super League) - DAZN

18.30 Chelsea-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

18.30 Siviglia-Real Madrid (Liga) - DAZN

18.30 Mainz-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Crotone-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Sorrento-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Mantova-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Audace Cerignola-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Giugliano-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.30 Barcellona-Granada (Liga femminile) - DAZN

18.45 PSV-Fortuna Sittard (Eredivisie) - MOLA

20.00 Al Ahli-Al Wehda (Saudi Pro League) - SOLOCALCIO

20.45 Sassuolo-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Turris-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Albinoleffe-Alessandria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Arzignano-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

21.00 Sheffield United-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT ARENA

21.00 Nizza-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

21.00 Celta-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

21.00 Feyenoord-Vitesse (Eredivisie) - MOLA

21.00 AZ-Heerenveen (Eredivisie) - MOLA

23.30 San Paolo-Gremio (Brasileirão) - ONEFOOTBALL e MOLA

23.30 Bahia-Fortaleza (Brasileirão) - SOLOCALCIO