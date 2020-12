Clamoroso in C, Casertana scende in campo con solo 9 giocatori: match in corso

Con solo nove giocatori a disposizione, la Casertana è scesa in campo contro la Viterbese per il match valido per il girone C di Serie C. Ben 15 i calciatori del club campano colpiti da Covid-19. La partita è iniziata in ritardo alle 18.20, dopo che l’ASL di Caserta era intervenuta presso lo stadio ‘Pinto’, per effettuare tamponi urgenti ad alcuni calciatori rossoblu in stato febbrile.

CASERTANA: Avella, Origlia, Castaldo, Fedato, Ciriello, Santoro, Petruccelli, Matese, Polito. Allenatore: Guidi

VITERBESE (4-3-3) Daga; Bianchi, Baschirotto, Markic, Urso; Bensaja, Palermo, Salandria; Bezziccheri, Russo, Simonelli. Allenatore: Taurino