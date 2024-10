Conte parlerà prima di Napoli-Atalanta: data e orario della conferenza

L'allenatore del Napoli Antonio Conte tornerà a parlare in conferenza stampa. Lo farà domani alle 14.30 da Castel Volturno per presentare la gara contro l'Atalanta in programma domenica alle 12.30. Potrete seguire la diretta testuale su Tuttonapoli.