Futuro Conte, Repubblica: si è diffusa una voce clamorosa su un possibile ritorno alla Juve

vedi letture

L’edizione odierna di Repubblica, attraverso l’editoriale a firma di Antonio Corbo, analizza con profondità il momento e il futuro di Antonio Conte, tecnico del Napoli e figura centrale del panorama calcistico italiano. Più che una classica conferenza stampa, quella tenuta da Conte è sembrata l’apertura di due percorsi paralleli: quello della corsa allo Scudetto e quello, più enigmatico, del suo destino personale. Il tecnico salentino ha mostrato sicurezza e fame: “Lo Scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta”, ha detto, come a voler ribadire che il lavoro svolto sinora meriterebbe un epilogo trionfale.

Eppure le incertezze non mancano. L’ipotesi di un addio a Napoli non viene scartata, anche se Conte evita di sbilanciarsi. Rimane fedele all’immagine che da anni si è costruito: quella del lottatore del Sud che ha saputo vincere nella Juventus dei grandi successi, senza mai snaturarsi. Le voci di un possibile ritorno proprio alla Juventus si fanno sempre più insistenti, ma nessuno, curiosamente, ha osato porre la domanda diretta in conferenza. Forse per rispetto, forse perché con Conte certe cose si intuiscono più che si chiedono. Il silenzio, nel suo caso, è spesso più eloquente delle parole. Come accadde il 18 aprile, quando bastò un suo commento - “Ho capito che non si possono realizzare grandi cose” - per scuotere tutto l’ambiente.

Antonio Conte resta così: indecifrabile, determinato, sempre protagonista. Vuole decidere il suo futuro da solo, ma sa bene che ogni sua scelta influenzerà anche il destino degli altri. Un carattere forte, inconfondibile. E un finale di stagione tutto da decifrare.