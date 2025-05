Non solo Di Lorenzo: un altro leader ci ha messo la faccia dopo il pari col Genoa con un gesto

Il pareggio con il Genoa ha dato fastidio, per dirla alla Antonio Conte. E così la squadra ha dovuto rialzarsi in settimana, per rimettersi subito al lavoro in vista del match di stasera contro il Parma, altra tappa cruciale nella corsa-Scudetto con l'Inter. A metterci la faccia, su tutti, sono stati capitano Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"E in attesa del risultato di San Siro servirà una vittoria per continuare a gestire il proprio futuro. Tutti sanno tutto. Qualcuno anche di più: ed è per questo che capitan Di Lorenzo e Anguissa hanno caricato la squadra in settimana come solo i leader sanno e devono fare. Giornate complesse, lunghissime. Una parentesi che i giocatori e gli staff hanno provato a vivere nella concentrazione più totale, isolandosi dal resto di un mondo che prosegue parallelamente in organizzazioni di contorno in attesa del piatto forte".