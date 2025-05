Ultim'ora Rai - La Juve vuole Conte ma deve fare i conti con ADL: un grande mercato per trattenerlo?

Sarà calda l'estate sull'asse Napoli-Torino. La Juventus vorrebbe Antonio Conte ma dovrà fare i conti con Aurelio De Laurentiis. Il patron non intende rescindere il contratto col top coach salentino garantendogli un mercato da sogno. Basterà per trattenerlo? Lo sapremo solo a fine stagione. Dopo un faccia a faccia con la società. A bocce ferme. Prima c'è uno scudetto da vincere. Non sono ammesse polemiche o distrazioni. Lo riferisce sul Rai, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

