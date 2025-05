Ufficiale Clamoroso Serie B, Brescia a rischio penalizzazione: rinviati i playout

Un terremoto giudiziario scuote la Serie B: il Brescia rischia una penalizzazione di 4 punti per aver usato crediti d’imposta inesistenti per coprire tasse e contributi nella scadenza di febbraio. Se confermato, il -4 cambierà completamente la classifica finale: Brescia retrocesso in Serie C, Frosinone salvo, Salernitana ai playout e Sampdoria ripescata per lo spareggio salvezza. La gara Salernitana-Frosinone, prevista domani, è annullata.

La Covisoc ha avviato l’indagine a febbraio, ma la risposta dell’Agenzia delle Entrate è arrivata solo il 16 maggio, generando un effetto domino. Ora si attende l’udienza di primo grado, decisiva per definire il playout. Se la sentenza sarà ritenuta solida, si giocherà subito; altrimenti si attenderanno eventuali appelli del Brescia. Intanto, non si esclude una seconda penalizzazione per irregolarità sulla scadenza di aprile, che colpirebbe la stagione 2024/25.

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha annunciato a data da destinarsi i playout di Serie B: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, vista la Comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale in data odierna, all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di se-

gnalazione Co.Vi.So.C.; preso atto dell’enunciazione ivi formulata dei fatti per i quali la Procura Federale comunica l’intendimento allo stato di procedere al deferimento, delle norme che si assume essere violate, nonché dell’invito a svolgere le opportune valutazioni agli effetti del regolare svolgimento della Competizione e conseguente programmazione delle gare; attesa la potenziale incidenza di quanto precede sulla Classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025; considerata la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato, nonchè le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club; tenuto conto dell’art. 27.2 Statuto LNPB; dispone il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi“.