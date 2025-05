Conte non si sente nel posto giusto: c'è una frase inequivocabile detta in conferenza

Quale futuro per Antonio Conte? Non è dato sapersi, intanto la conferenza stampa di ieri, alla vigilia del Parma, ha seminato nuovi dubbi circa la permanenza in azzurro. C'è una frase, in particolar modo, che racconta che "Conte non si sente nel posto giusto". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sera:

"'I ragazzi sanno cosa significa vincere uno scudetto a Napoli perché lo abbiamo visto tutti cosa è successo due anni fa, io per primo. Sono eventi importanti che non accadono sempre, sono saltuari. Vincere qui significa rimanere nella storia della città'. In quel «saltuari» c’è poco da leggere fra le righe: Antonio è un allenatore abituato a vincere, sempre. E non si sente nel posto più giusto. La vittoria è la sua ossessione, ci proverà fino all’ultimo respiro. Poi? Poi chissà...".