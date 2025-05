Nessun dubbio: McTominay in campo dal 1’, le ultime da Parma

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato a Parma Massimo Ugolini ha parlato delle ultime dal ritiro del Napoli: “Tanti tifosi azzurri hanno pacificamente invaso il centro di Parma. E’ ovvio che sta crescendo l’attesa, un po’ di preoccupazione per 90’ fortemente indicativi per il quarto scudetto. Stamattina la rifinitura della squadra, non ci risultano problemi di sorta. Quindi dovrebbe essere confermata la formazione che stiamo annunciando da giorni, cioè Gilmour al posto di Lobotka, la conferma anche di Olivera al fianco di Rrahmani nella difesa a quattro. Politano, Anguissa, McTominay e Spinazzola a centrocampo, e la conferma del duo Raspadori-Lukaku in attacco.

Neres, che è recuperato, partirà anche stavolta dalla panchina, è una carta che Antonio Conte vorrà spendersi in corso d’opera. La tensione che si percepisce qui a Parma e a Napoli non deve giocare brutti scherzi, il Napoli deve soprattutto dal punto di vista mentale affrontare i prossimi 90’. Al netto di qualche problemino di fine stagione, soprattutto le condizioni di McTominay che è stato gestito durante la settimana ma che sicuramente giocherà. Lo ha detto ieri a microfoni spenti Antonio Conte: ‘Per me gioca anche rotto’. Non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza dello scozzese dal primo minuto al Tardini”.